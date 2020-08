08.08.2020 08:51 Uhr

Sarah Lombardi hat zugenommen & fühlt sich unwohl

Sarah Lombardi hat zugenommen. In ihrer Insta-Story hat die Sängerin gestanden, dass sie mit ihrer Figur nicht mehr ganz so zufrieden ist.

„In den letzten Tagen habe ich was Sport angeht ein bisschen nachgelassen und ich spüre das direkt. Ich fühle mich richtig unwohl und habe Wasser eingelagert“, so die 27-Jährige. „Ich habe zwei Kilo zugenommen. Es ist nicht schlimm aber man muss sich ja wohlfühlen. Ich versuche jetzt ,wieder Gas zu geben und meinen Sport durchzuziehen.“

Alessio hatte einen Unfall

Immerhin hatte die Künstlerin in den vergangenen Tagen auch allerhand zu tun und musste mit ihrem Sohn Alessio sogar ins Krankenhaus. In ihrer Story klärte die 27-Jährige auf: „Alessio hat zu viel getobt und sich dabei den Kopf am Fenster gestoßen. Es hat erst mal richtig doll geblutet und ich hab den Schreck meines Lebens bekommen“, so die Sängerin. „Zur Sicherheit habe ich gleich Mal einen Krankenwagen gerufen. Ich war mir nicht sicher, ob es vielleicht doch geklebt werden muss“, fügte die Künstlerin hinzu.

Auch interessant:

So geht es ihm jetzt

„Aber es ist alles gut. Wie ihr sehen könnt, geht es ihm prima“, beruhigte die Musikerin ihre Fans. In der Story hat man jedenfalls gesehen, wie der 5-Jährige neben seiner Mutter vergnügt in die Kamera quasselt und dabei einen Lolli lutscht. Der Kleine scheint den Schock also gut weggesteckt zu haben. Vater des Jungen ist Sänger Pietro Lombardi, mit dem Sarah von 2011 bis 2016 liiert war.

Galerie

„DSDS“-Liebe

Die beiden haben sich in der Casting-Show „DSDS“ kennengelernt und 2013 sogar geheiratet. Wenige Monate nachdem Sohn Alessio zur Welt kam, gaben die beiden allerdings die Trennung bekannt. Mittlerweile ist Sarah mit Fußballer Julian Büscher zusammen. Auch Pietro scheint sich mittlerweile wieder auf dem Frauenmarkt umzusehen und wurde dabei auch fündig.

Pietro lernt eine Neue kennen

Wie der 28-Jährige bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verraten hat, datet er sein kurzer Zeit eine Neue. „Wir lernen uns immer noch kennen und lassen uns da auch Zeit. Man darf nichts überstürzen“, erklärte er dabei. Wer die Glückliche ist, hat er bisher aber noch nicht verraten.