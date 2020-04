Sarah Lombardi: „Ich habe fünf Kilo zugenommen“

Sarah Lombardi (27) treibt viel Sport. In Zeiten von Corona muss sie den in den eigenen vier Wänden betreiben und das klappt mal mehr und mal weniger gut. In der Sky-Unterhaltungsshow „Matze Knops Homeoffice“ spricht die Sängerin nun über die Problemchen in der der Quarantäne.

„Ich bin jemand, der sportliche Aktivität braucht“, so Sarah Lombardi bei Sky. „Ich versuche ja auch, so viele Homeworkouts zu machen, wie es nur geht.“ In der Praxis scheint das allerdings nicht ganz so leicht zu sein: „Ich habe schon fünf Kilo zugenommen. Der einzige Gang, den ich hier immer wieder mache, ist der zum Kühlschrank. Man geht zum Kühlschrank und isst.“

Quelle: instagram.com

So bespaßt sie Alessio

Und dann will natürlich auch ihr vierjähriger Sohn Alessio bespaßt werden: „In den ersten Tagen dachte ich echt, ich drehe durch. Normalerweise ist er ja den halben Tag im Kindergarten gewesen. Aber jetzt haben wir so ein paar Sachen gefunden, die wirklich Spaß machen.“

Dazu gehört u.a. der Social Media-Trend „painted rocks“: Dabei werden beispielsweise Kieselsteine bemalt und draußen versteckt. Wer sie findet, postet ein Foto und versteckt den Stein wieder, damit sich viele Finder daran erfreuen können. „Manche Steine sind richtig schön angemalt. Unsere sind so semi-professionell, aber dafür mit viel Liebe gemalt“, erzählt die Sängerin.

„Matze Knops Homeoffice“ ist werktäglich um 17:30 Uhr auf dem Free-TV Sender Sky Sport News HD zu sehen.