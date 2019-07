Serena Williams: Ihre Tochter (1) nutzt gerne diese Kosmetikprodukte

Dienstag, 16. Juli 2019 15:14 Uhr

Serena Williams Tochter liebt es, ihre Mutter während ihres Beauty-Rituals nachzumachen. Die 37-jährige Tennis-Sportlerin widmet sich jeden Abend einer Beauty-Routine und wird dabei von ihrer 21 Monate alten Tochter Olympia, die sie mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian hat, unterstützt.

Im Interview mit der YouTube-Serie ‚Go To Bed With Me‘ von ‚US Harper’s Bazaar‘ erzählt Serena Williams von ihrem alltäglichen Ritual: „Im ersten Schritt während meiner Routine, nachdem ich mein Make-up entfernt habe, mache ich eigentlich etwas völlig anderes. Ich verwende Kokosöl, weil es fantastisch ist. Ich verwende es für alles, was man sich vorstellen kann. […] Olympia, meine Tochter, macht die Routine mit mir. Und es ist sicher für Kinder. Sie ist erst eineinhalb Jahre alt und sie liebt es.“

Für ihren glänzenden und makellosen Teint nutzt Serena ein mit Vitamin C angereichertes Serum, welches sie während ihres Schwangerschaftsurlaubes in Mexiko entdeckte: „Ich nutze davon nur ein paar Fingerkleckse und gebe Olympia auch immer ein paar davon ab. Wenn man es unter dem Auge anwendet, fühlt es sich für mich immer super feuchtigkeitsspendend an. Es kann auch für das ganze Gesicht angewandt werden.“

Quelle: instagram.com