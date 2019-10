Sharon Stone (61): „Ich finde meinen Körper jetzt besser“

Sharon Stone hat ihren Körper nun „akzeptiert“. Die 61-jährige Schauspielerin, die Pilates für ihre beeindruckende Figur verantwortlich macht, verriet, dass sie ihren Körper nun akzeptiert, nachdem sie sich jahrelang bewertende Kommentare anhören musste.

Das ehemalige Model erklärte in der aktuellen Ausgabe des ‚Allure‘-Magazins: „Ich finde meinen Körper jetzt besser. Ich bin so dankbar für meinen Körper.“ Sharon hasste es, als sie für ihre Rolle der Catherine Tramell für den Film ‚Basic Instinct‘ von 1992 mit Make-up zugekleistert wurde und erklärte, dass sie für die Figur keinen eigenen Look kreieren durfte.

Sie hasste ihr „Basic Instinct“ Make-Up

Sharon Stone fügte hinzu: „Als ich in ‚Basic Instinct‘ mitspielte, stellten sie einen Make-up-Artisten ein, der mich jeden Tag mit Make-up zukleisterte und jeden Tag ging ich in meinen Trailer und schminkte es ab.“

Die ‚Der Sturm – Life on the Line‘-Darstellerin enthüllte auch, dass sie sich in ihren Vierzigern am schönsten fühlte, obwohl sie eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens durchmachte. Die Hollywood-Legende, die drei adoptierte Söhne hat, findet, dass sie „echte innere Schönheit“ besitzt.