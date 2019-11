Shawn Mendes: Schminkt er sich etwa heimlich?

Shawn Mendes soll Concealer verwenden. Die Visagistin des ‚In My Blood‘-Interpreten, Anna Bernabe, hat ihre Favoriten unter den Kosmetikprodukten enthüllt, zu denen auch Yves Saint Laurents ikonischer Touche Éclat-Concealer gehört.

Shawn trug das Produkt am Sonntag (24. November) bei den American Music Awards. In einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin erklärte Bernabe: „Kommunikation ist Vertrauen. Ich erkläre meinem Kunden alle Produkte und enthülle, warum ich es liebe. Dann frage ich, ob es OK ist, wenn ich dieses benutze. Meistens sind sie offen dafür, weil ich eine sichere Atmosphäre schuf.“

Quelle: instagram.com

Eine neue Phase

Anna mag es vor allem, mit Musikern zu arbeiten, weil diese auf natürliche Art und Weise gerne zum Experimentieren bereit sind. Sie fügte hinzu: „Wenn man sich die Entwicklung von Musikern anschaut, sieht man, dass sich deren Stil ändert, wenn sie mit ihrer Musik in eine neue Phase übergehen. Es macht viel Spaß, wenn wir über Ideen sprechen und neue Dinge ausprobieren.“

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Shawn mit Beautyprodukten beschäftigt, da er erst kürzlich seinen eigenen Duft herausbrachte.