Sofia Vergara verkauft jetzt Fett-Weg-Höschen

Donnerstag, 23. Mai 2019 11:16 Uhr

Sofia Vergara präsentiert ihre neue figurformende Unterwäsche ‘Comfort Shape‘. Die Schauspielerin ist Mitbegründerin der Unterwäschemarke ‘Empowered By You‘ (EBY). Gemeinsam mit ihrer Partnerin Renata Black brachte sie nun eine neue Linie heraus, die ab dem 22. Mai auf der Website des Unternehmens zu kaufen ist.

Die ‘Comfort Shape‘-Unterwäsche wurde mit einer von ‘EBY‘ patentierten Technologie ausgestattet, durch die die Unterwäsche nicht nur bequem sitzt sondern auch den überflüssigen Bauch in Schach hält. Wie die ‘Modern Family‘-Darstellerin gegenüber ‘WWD‘ betonte, passe sich die Kleidung dadurch perfekt an den Körper an und gebe ihm die perfekte Stütze: „Gerade wenn man einen kleinen Bauch hat und man gerade ein Baby bekommen hat, braucht man mehr Unterstützung.“

Quelle: instagram.com

Es zwickt nicht

Die Entwicklung von ‘Comfort Shape‘ dauerte neuen Monate und verlangte über 30 Tests ab. Die Idee dazu kam der hübschen Blondine, als sie gerade mit ihrer Partnerin bei einem Foto-Shooting war und sich die Frage stellte, ob Kundinnen nicht vielleicht noch mehr Unterstützung oder Form benötigen.

Renata Black fand die Idee damals gar nicht schlecht und fragte daraufhin ihre Abonnentinnen. Im Gespräch erzählte sie: „Wir sagten, ‘Wenn es etwas gäbe, dass deine Figur formen und deinen Körper stützen würde, ohne dass es dich zwickt oder einschnürt, würdet ihr dieses Produkt haben wollen?‘ Und die Frauen sagten, ‘Zu 100 Prozent. Ich würde diese Unterwäsche liebend gern tragen.“