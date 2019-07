Sophia Thomalla: Ihre Fans finden sie zu mager

Donnerstag, 4. Juli 2019 15:23 Uhr

Sophia Thomallas Figur bereitet ihren Fans große Sorgen. Die 29-Jährige hat mit ihrem Aussehen schon zahlreichen Leuten den Kopf verdreht. Eins ihrer neuesten Bilder auf ihrem Instagram-Account lässt nun jedoch die Alarmglocken bei einigen ihrer Fans klingeln.

Während manche User den heißen Schnappschuss feiern, zeigen sich andere sehr besorgt. Sophias Fangemeinde äußerte in der Vergangenheit schon einige Male große Bedenken. Erst kürzlich löste die Blondine mit Ganzkörperfotos, auf denen sie schlanker denn je wirkte, eine Diskussion über ihre Figur aus. Das aktuelle Bild, auf dem sie knapp bekleidet auf einem Stuhl sitzt und lasziv in die Kamera blickt, hat diese nun wieder neu entfacht.

„Sie muss gefüttert werden“

„Die muss erst gefüttert werden“, „Sie ist wunderschön, aber wird immer dünner. Leider..“ oder „Mädchen, du musst was essen.“, ist in einigen Kommentaren zu lesen. Dabei ist auch von Magersucht die Rede. Doch abgesehen von den negativen und besorgten Kommentaren, sind viele von Sophia Thomallas Anhängern absolut begeistert von dem Foto.

Quelle: instagram.com

„Du bist zweifelsohne in Topform“, „Wow, du bist durch und durch eine mega hübsche Frau“ oder „Weiß gar nicht, warum so viele an der Figur rumnörgeln von wegen Magersucht usw. Ich wäre froh, wenn meine Bikinifotos so aussehen würden!“ erklärten drei ihrer Fans. Das TV-Gesicht selbst hat sich bisher nicht zu der Aufregung über ihre Figur geäußert.

