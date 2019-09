Sylvie Meis oben ohne

Sylvie Meis ist bekannt für ihr perfektes Styling in allen Lebenslagen, leider des öfteren mit viel zu viel Make-Up-Schichten und viel zu massiven Eye Liner und sonstigem Chi Chi. Nun bewies die süße Moderatorin, dass weniger durchaus mehr sein kann.

Auf Insta zeigte sich die 41-jährige, nur 1,58m kleine Influencerin, diese Woche überraschenderweise lupenrein ungeschminkt – und mit Hashtag NoFilter. Ihr Kommentar: „Denn in den nächsten Tagen dreht sich alles um schönes Make-up.“ Aha.

Quelle: instagram.com

„100 Mal schöner!“

Dabei sind ihre Follower ganz begeistert von ihr ohne Schminke! „Du siehst auch ohne Make Up wunderschön aus“, „Sie sehen so wie sie sind 100 Mal hübscher aus, sie haben es nicht nötig sich zu schminken!“, oder „Sylvie du siehst toll aus“ jubeln Fans.

Offenbar steckt jedoch nicht einfach so spontaner privater Schnappschuss dahinter, sondern ein neuer Job. Ein Kosmetikhersteller, der von ihr auch mit Hashtag versehen wurde, schrieb in den Kommentaren: „Wir können‘s nicht erwarten!“ Womit wir wieder in den Meisschen Alltag zurückgezerrt wurden. Es hätte so viel schöner sein können…