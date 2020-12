30.12.2020 16:21 Uhr

Sylvie Meis zeigt ihren After-Weihnachts-Body

Nach den Feiertagen hat Sylvie Meis ihren Followern ein Figur-Update geliefert. Hat die Moderatorin unterm Tannenbaum geschlemmt oder auch an Weihnachten penibel Kalorien getrackt?

Sylvie Meis (42) präsentiert ihren Followern immer wieder ihren durchtrainierten Körper. Doch wie sieht Slyvies Body nach der Weihnachts-Schlemmerei aus? Das hat die Beauty ihren Fans jetzt verraten, indem sie bei Instagram ein Bauchfrei-Foto gepostet hat.

Sylvie Meis in absoluter Topform

Während die meisten über die Feiertage das ein oder andere Kilo zulegen, hat die Beauty auch noch nach dem Fest kein Gramm Fett zu viel auf den Hüften. Einfach beneidenswert, wie auch die Anhänger finden. “Ich wünschte ich hätte auch diesen Antrieb Sport zu machen “, kommentierte zum Beispiel eine Followerin den Post. “Respekt, so würde ich jetzt nach Weihnachten auch gerne aussehen“, schrieb eine andere Nutzerin.

Wer derzeit also vergebens nach Motivation sucht, sich zu bewegen, kann sich ja ein Beispiel an der ehemaligen “Supertalent“-Jurorin nehmen. Oder es sich als Vorsatz für 2021 vornehmen…

Weihnachten mit der Familie

Weihnachten hat die 42-Jährige in diesem Jahr unter anderem mit ihrem Sohn Damien sowie mit ihrem Bruder Daniel verbracht, wie sie ebenfalls auf Instagram gezeigt hat. So hat die Moderatorin an Heilig Abend ein Foto mit ihrem jüngeren Bruder gepostet. Der Politberater sieht der Frau von Niclas Castello jedenfalls wie aus dem Gesicht geschnitten aus.