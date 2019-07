Topmodel David Gandy verrät hier sein schräges Muskel-Geheimnis

Mittwoch, 31. Juli 2019 17:11 Uhr

David Gandy behält seine definierten Muskeln, indem er den Salzgehalt in seinem Körper reduziert. Das 39-jährige Model, das gemeinsam mit Partnerin Stephanie Mendoros eine fünf Monate alte Tochter großzieht, wurde dank seiner Oben-Ohne-Kampagne ‚Dolce & Gabbana Light Blue‘ 2006 berühmt.

Nun verriet der Star, dass er vor einem Shooting seinem Körper „eineinhalb Tage“ lang Wasser vorenthält, um sein bekanntes Six-Pack zu behalten. Nachdem der Job beendet ist, belohnt sich Gandy dann allerdings auch mit viel Wein und Pasta, wie er dem Magazin ‚Grazia‘ verriet:

„Ich mache diese Sache namens Entleerung. Du trinkst einfach gesagt so viel Wasser, wie du kannst, um das ganze Salz aus deinem Körper zu entleeren, damit du nicht aufgeschwollen bist. Dann trocknest du den Körper aus, indem du eineinhalb Tage lang kein Wasser trinkst. Es lässt dich absolut schrecklich fühlen, aber es ist der beste Tag, sobald du das Shooting beendet hast und du all die Pasta essen und den Alkohol trinken kannst, wie du willst. An diesem Punkt brauche ich beides alle fünf Minuten.“

Quelle: instagram.com

Es wird immer härter

Das britische Model genießt Trainings-Regimes mit hoher Intensität, um in der „besten Form“ seiner Karriere zu bleiben, wie es auch berichtete: „Ich habe immer trainiert, aber erreiche regelmäßig eine Art Plateau. Fürs Modeln willst du für jede Kampagne, die du machst, in der besten Form sein, die du haben kannst. Wenn du 30 wirst, bekommst du an [bestimmten] Stellen viel leichter Fett, als es der Fall war, als du jung warst. Ich stelle sicher, dass ich ein Ziel habe, weil es andererseits so einfach ist, sich das auszureden. Das beste Ding ist es, am Ende des Tages das Ergebnis zu sehen – es ist schwer, den Fortschritt mitzubekommen, aber es ist Teil meines Arbeitslebens.“

Quelle: instagram.com