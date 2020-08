11.08.2020 09:25 Uhr

Verona Pooth: Das oben ohne Bild ist wieder da, aber…

Mit einem einzigen Bild sorgte Verona Pooth für ordentlich Furore. Am Wochenende postete sie ein Bild von sich aus dem Urlaub unter einer Dusche. Der Clou: Verona war oben ohne.

Wie nicht anders zu erwarten waren ihre Fans und Follower von diesem heißen Bild mehr als begeistert und es folgten ganz viele Komplimente. Schließlich kann sich die Quasselstrippe trotz ihrer 52 Jahre mehr als sehen lassen.

Bild gelöscht

Doch nach einiger Zeit war das sexy Urlaubs-Pic plötzlich verschwunden, stattdessen hatte Verona Pooth ein ähnliches Bild von sich hochgeladen, diesmal jedoch mit einem Bikini-Top.

Ihre Fans waren zurecht etwas verwundert, schließlich kam das sexy Bild ziemlich gut an. Viele fragten unter dem neuen Post, warum der alte von ihr gelöscht wurde?

Darum löschte sie das Bild

Verona bemerkte schnell, dass sie mit ihrer Aktion eine regelrechte Welle lostrat und jeder händeringend wissen wollte, warum das oben-ohne-Bild verschwunden war.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sie sich dann und erklärte: „Das Foto war mir doch eine Nummer zu heiß für mein Instagram, auch wenn ich richtig viele tolle Komplimente bekommen habe. Es war ein Schnappschuss meiner Freundin beim Rumalbern.“

Das Bild ist wieder da

Nur wenige Stunden später hat Pooth ihre Entscheidung noch einmal überworfen und das ursprüngliche Bild ist wieder da, diesmal jedoch mit einem schwarzen Balken versehen.

Zu dem Bild schrieb Verona diesmal: „1000 Dank für die Super tollen Komplimente, habe ich mich wirklich wirklich sehr gefreut. Ist das jetzt so ok? Big kiss.“

Fans sind verwirrt

Viele Fans freuen sich, dass Verona ihre Meinung noch einmal geändert hat, einige sind jedoch auch verwirrt, was das hin und her soll. Einer schreibt: „Erst posten dann löschen dann wieder posten was soll das?“

Ein anderer fragt: „Ich würde gerne mal wissen wieso hast du das Bild gepostet dann gelöscht und dann gefragt ob du es wieder posten solltest?“

