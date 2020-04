Verona Pooth liefert Figur-Update: Hat sie zugenommen?

Trotz ihrer 51 Jahre war Verona Pooth zumindest bis zuletzt figurtechnisch in absoluter Topform, weswegen sie von ihren Fans oftmals auch als „deutsche Jennifer Lopez“ bezeichnet wurde. Doch wie sieht es eigentlich nach mehreren Wochen in der Quarantäne aus?

Am 19. April hat die Moderatorin mal wieder ein Bild gepostet, auf dem sie ihren Followern ihren Body präsentiert. In nichts weiter als in sportlicher Unterwäsche bekleidet, posiert Verona in ihrem Badezimmer, zuhause in Düsseldorf.

Sie zieht ihr Fitness-Programm weiterhin durch

In der Bildbeschreibung erklärt die 51-Jährige: „Ich habe die letzten Wochen genutzt, um sehr viel Sport zu machen.“ Und tatsächlich: Die Schönheit hat kein Gramm zugenommen.

Während andere Damen getreu dem Motto „kein Urlaub, keine Strandfigur“ zuhause in sich reinfuttern, zieht die Frau von Unternehmer Franjo Pooth wohl weiterhin ihre schweißtreibenden Workouts durch.

Schmeichelhafte Komplimente

„Du bist eine Augenweide, wie alt bist Du? 35?“, applaudierte ein Follower. „Durch den Sport siehst Du 20 Jahre jünger aus“, kommentierte ein anderer Nutzer.