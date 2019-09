Victoria Beckham: Das steckt hinter den schrillen Farben ihrer Kollektion

Victoria Beckham fühlt sich „mächtig und stark“, wenn sie Farben trägt. Die 45-jährige Designerin zeigte ihre aktuelle Kollektion Anfang diesen Monats im Rahmen der London Fashion Week und verriet, dass sich ihre Kunden durch den „merkwürdigen Mix“ von Farbtönen, der auf dem Laufsteg gezeigt wurde, besser denn je in ihrer Haut fühlen sollen.

In einem Interview mit dem „Grazia“-Magazin erklärte sie: „Es geht wirklich darum, was sich mein Kunde wünscht. An dieser Kollektion fand ich insbesondere die merkwürdige Mischung an Farben aufregend. Ich fühle mich mächtig und stark, wenn ich Farben trage und so soll sich auch mein Kunde fühlen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am Sep 18, 2019 um 8:44 PDT

Erste Beauty-Reihe

Victoria hatte vor Kurzem außerdem ihre erste Beauty-Reihe in Zusammenarbeit mit Sarah Creal, einer Expertin der Beauty-Branche entwickelt. Die beiden verbrachten Monate damit, „ständig“ alle Aspekte der Kollektion zu besprechen. Viktoria scheint wohl also äußerst Gewissenhaft zu arbeiten.