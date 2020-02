Victoria Swarovski: So bringt sie sich vor „Let’s Dance“ in Form

Victoria Swarovski ist beim Sport besonders diszipliniert. Die 26-Jährige steht ab dem 21. Februar wieder für ‚Let’s Dance‚ gemeinsam mit Daniel Hartwich als Moderatorin vor der Kamera.

Für die inzwischen 13. Staffel der beliebten RTL-Show hat sich Victoria auch körperlich vorbereitet, denn wie sie im ‚Gala‘-Interview verriet, gehört Fitness eben nun mal zu ihrem Beruf: „Fit und in Form zu sein, gehört zu meinem Job dazu. Wenn es über Weihnachten und Neujahr wieder besonders gut geschmeckt hat, muss man beim Sport noch mal ’ne Schippe drauflegen und diszipliniert sein.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Victoria Swarovski? (@victoriaswarovski) am Feb 4, 2020 um 10:07 PST

„Sind ein eingespieltes Team“

Denn: „Fernsehkameras tragen auf, und das nicht zu knapp.“ Die Moderatorin ist jedoch nicht nur sportlich unterwegs. So achtet sie auch auf eine gesunde Ernährung: „Seit Neujahr verzichte ich zum Beispiel komplett auf Alkohol.”

Auf die neue Staffel ist die Österreicherin schon sehr gespannt, auch wenn sie längst nicht mehr so aufgeregt ist wie beim ersten Mal: „Mittlerweile weiß ich, was auf mich zukommt. Es ist also nicht mehr so aufregend, wie beim ersten Mal. Zudem sind wir ein eingespieltes Team: Jeder weiß, was er zu tun hat und worauf es ankommt.“