Video: Sophia Thiel verabschiedet sich von ihrer alten Frisur

Sophia Thiel: Großes Umstyling auf YouTube

11.04.2021 15:50 Uhr

Sophia Thiel ist für ihre langen, blonden Haare bekannt, doch anscheinend war der Fitness-Influencerin nach einer Veränderung zu Mute.

Mehr als zwei Jahre war es still um Sophia Thiel, die zuvor eigentlich für diverse Social-Media-Auftritte und zahlreiche Fitness-Videos berühmt wurde. Doch nach einer langen mentalen und körperlichen Auszeit meldete sie sich Anfang dieses Jahres zurück, um ihre Follower wieder mehr an ihrem Leben teilhaben zu lassen.

Fans stimmen über neue Frisur ab

Auf diesem Grund hat die 26-Jährige wohl auch ihre Fans die Entscheidung treffen lassen, was für eine Typ-Veränderung am besten zu ihr

In einer Instagram-Story von Sophias Friseurin, Stephanie Guilia, entschieden die User in einer Umfrage darüber, wie es aus dem Kopf der Sportlerin in Zukunft aussehen soll.

Ihre Augen waren verbunden

Das Ganze wurde in einem Youtube-Video festgehalten – und das Ergebnis haut zwar Sophia selbst komplett aus den Socken, ihre Fans und Follower aber eher weniger.

Bekanntermaßen darf der Vorher-Nachher-Vergleich in der Welt der sozialen Netzwerke nicht fehlen, deswegen gab’s von Thiel am Tag zuvor noch ein Foto mit ihrem alten Look.„Noch ein letztes Mal diese langen, blonden Haare begutachten. Ihr habt via Instagram über meine bisher krasseste Haar-Transformation abgestimmt und mit dem Ergebnis hätte ich wirklich niemals gerechnet”, schrieb sie dazu.

Heller und kürzer

Am Sonntagmorgen war es dann endlich soweit – das Umstyling-Video ging online. Am Anfang zu sehen: eine sichtlich nervöse und aufgeregte Sophia. Im Friseur-Salon angekommen wurde gleich Hand angelegt. Dreizehn Minuten ist die Transformation auf Video festgehalten, Sophia selbst sieht davon bis zum Ende nichts, denn sie trägt währenddessen eine Augenmaske.

Das Ergebnis am Ende lässt die hübsche Blondine kreischend ausflippen: ihre Haare sind nicht nur auffallend heller, sondern vor allem auch um einiges kürzer. Immer wieder fährt sich die 26-Jährige durch ihren neuen Long-Bob und quietscht vergnügt: „Das ist genau das, was ich wollte.”

„Was für ein riesiger Aufstand“

Ihre Fans sind eher geteilter Meinung, wenn es um den neuen Look der Bodybuilderin geht – der ein oder andere hatte sich vermutlich mehr Action erhofft. „Finde es nicht so krass, ist ja fast deine Naturhaarfarbe. Aber sieht sehr schön aus, auch viel besser als diese langen Extensions“, schrieb eine Userin.

Ein anderer kommentierte das Video mit den Worten: „Ich hatte irgendwie ein dunkles Braun + Longbob im Kopf. Finde die Veränderung jetzt nicht so krass wie bereits vor Tagen angeteasert aber es steht dir echt gut“. Oder es hießt „Was für ein riesen Aufstand für gefühlt eine Farbnuance dunkler. Dunkel und kurz ist für mich was anderes, aber ich finds schön“.

Also wir finden es auch sehr schön!