Winnie Harlow überrascht mit diesem Schönheits-Geheimnis

Winnie Harlow hat einen Top-Beauty-Tipp, den alle anwenden sollten. Die 25-Jährige befolgt nicht immer ihre eigenen Schönheits-Tipps, allerdings gibt es einen, den die Schönheit jedem nur ans Herz legen kann.

Das Model rät nämlich, niemals ins Bett zu gehen, bevor das Make-up nicht gründlich entfernt ist – das ist Winnies wichtigster Ratschlag, den laut der Schönheit auch alle Leute befolgen sollten.

Quelle: instagram.com

„Mein größtes Schönheitsgeheimnis ist …“

„Mein größtes Schönheitsgeheimnis ist das, was ich sage, nicht das, was ich tue … Wasche dein Gesicht jeden Abend, bevor du ins Bett gehst,“ verrät sie der ‚Us Weekly’. Kurz vor der Weihnachtszeit plant Winnie, ihre Hautpflege zu verbessern und ihrem Gesicht eine Pause vom Make-up zu gönnen, damit ihr Teint „gesund und strahlend“ wird, wenn sie in das neue Jahr startet.

Sie fügte hinzu: „Ich hoffe, dass ich in den Ferien nicht so viel Make-up trage und einfach mit meiner Familie und Freunden zusammen bin und erfrischt und gesund und strahlend zurück in die Arbeit starte.” In Sachen Mode mag es Harlow übrigens so bequem wie möglich. Das heißt, sie würde selbst beim Ausgehen lieber Boots statt High Heels tragen.

„Mein Sinn für Stil ist eines von zwei Dingen. Entweder ist es super glamourös oder super entspannt. Dazwischen gibt es nichts“, stellt das Model klar.