Zara Larsson verteilt zum Wochenende hin eine Runde Schminktipps

Zara Larsson enthüllte, wie ihre Make-up-Routine aussieht, wenn sie auf Tournee ist. Die 21-jährige Sängerin tat sich mit dem ‚Vogue‘-Magazin zusammen, um ein Video über die Schritte zu drehen, die es braucht, bis ihr glamouröser Look komplett ist.

In dem Video erklärte sie: „Hi, ich bin Zara Larsson und heute werde ich einen Look auftragen, der ein bisschen Glam ist, etwas natürlich, etwas, das ich auf der Tournee trage und gut aussieht, wo auch immer man sich befindet, also lasst uns anfangen.“

Quelle: instagram.com

Die Sache mit dem schwedischen Make-Up

Für die ‚Lush Life‘-Interpretin fängt die Hautpflege mit einem klärenden Gesichtswasser und einer feuchtigkeitsspendenden Maske an, bevor sie mit einer Creme weitermacht, die laut Zara wie ein Primer wirkt, wodurch ihr Make-up die ganze Nacht lang anhält. Dann trägt Zara zunächst eine Foundation und dann einen Concealer auf, der dem Star dabei hilft, die Anzeichen einer langen Partynacht zu verstecken.

Während sie Mascara aufträgt, spricht die schwedische Sängerin über die weltweit unterschiedlichen Arten, Make-up zu tragen und erklärt, dass sich die Schweden „sehr minimalistisch“ schminken.

Die blonde Schönheit fügte hinzu: „Ich denke, dass schwedisches Make-up sehr minimalistisch ist. Wenn ich mein Make-up auf schwedische Art tragen würde, ginge es darum, so wenig Schminke wie nur möglich aufzutragen.“