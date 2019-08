Zoë Kravitz und Janelle Monae bekommen viel Lob für ihre Schminke

Zoë Kravitz wurde für ihre fairen und ehrlichen Schönheitsansichten gelobt. Die berühmte Stylistin Nikki Nelms, die den umwerfenden Haar-Look kreierte, den Zoë auf der Met Gala trug, war von der Ansicht der 30-Jährigen zum Thema Schönheit beeindruckt.

Auch Schauspielerin und Sängerin Janelle Monae übt diese Faszination auf Nelms auf, weil beide jungen Frauen so transparent mit ihren Wünschen seien.

Erstklassige Geschäftsfrauen

Das mache die Zusammenarbeit mit den beiden Künstlerinnen so angenehm. In einem Interview mit ‚Hypebae‘ verriet sie: „Was ich direkt von meinen Kunden höre, ist, dass sie meine Fähigkeit schätzen, genau zu verstehen und auszuführen, was sie wollen, ohne dass sie es großartig erklären müssen. Ich liebe all meine Kunden aus verschiedenen Gründen.“

Janelle und Zoë hätten beispielsweise eine erfrischende Ehrlichkeit und Leichtigkeit bei der Zusammenarbeit gehabt. „Was ich an Janelle und Zoë am meisten liebe, ist, dass sie beide so ehrlich, fair und transparent sind. Ich musste niemals zwischen den Zeilen lesen oder lernen, ‚Hollywood‘ zu sprechen, um sie zu verstehen oder verstanden zu werden.“