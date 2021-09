Daniela Katzenberger mit „Extra-Pfunden“ zurück am Pool

21.09.2021 14:55 Uhr

Daniela Katzenberger ist immer für einen Lacher gut und nimmt sich meist selbst nicht sonderlich ernst. Diesen Humor lieben ihre Fans und Follower besonders an ihr.

Die Katze ist in der Vergangenheit schon öfter Opfer von Hate-Nachrichten bezüglich ihrer Figur gewesen und dreht diesen Spieß nun um. Denn auch über Extra-Pfündchen kann sie immer noch ihre Scherze machen.

„Bauch rein, Brust raus!“

Gerade erst war Daniela Katzenberger samt Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia in ihrer Heimat der Pfalz und hat Familie und Freunde besucht. Dort wurde natürlich auch lecker geschlemmt, die pfälzische Küche ist einfach zu gut.

Nun ist Daniela zurück in ihrer Wahlheimat Spanien und postete ein Bild aus Mallorca. Dazu schrieb sie: „Back to Mallorca. Bauch rein, Brust raus, verdammt die Pfalz war lecker.“

Keine Extra-Pfunde zu sehen

Ehrlich gesagt sieht man von diesen Extra-Pfündchen nicht sehr viel, denn sie trägt lediglich einen Bikini und räkelt sich am Beckenrand, doch von Schwimmringen ist absolut nichts zu sehen.

Und auch wenn Daniela in den letzten Tagen ordentlich reingehauen hat, hat sich das definitiv nicht auf der Waage bemerkbar gemacht. Sie ist rank und schlank wie eh und je.

Solche fiesen Nachrichten bekommt Daniela

Trotzdem muss Daniela auch diesmal Hass-Kommentare einstecken und über sich ergehen lassen. So teilte sie z.B. einige dieser Nachrichten, in der einer schreibt: „Du wirst immer fetter anstatt dünner, komisch deine Diät.“

Doch von solchen Hate-Nachrichten lässt sich Daniela natürlich nicht die gute Laune nehmen und postete stattdessen ein Bild von sich am Pool. Sexy räkelt sie sich am Beckenrand und schreibt: „Ich schwöre, so liege ich immer am Pool!“ Ihren Humor hat sie auf jeden Fall nicht verloren!

(TT)