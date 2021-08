Dolce & Gabbana bringen den Red-Carpet-Luxus zurück

Dolce&Gabbana bringt den Red Carpet zurück

30.08.2021 08:07 Uhr

Bei der Haute Couture-Show von Dolce&Gabbana in Venedig glitzerte und glamourte es auf dem Roten Teppich um die Wette.

Wie haben wir uns nach über einem Jahr ohne Rote Teppiche nach diesem Anblick gesehnt: Übertriebene große Roben, fette Brilliantenketten und aufgetakelte Stars.

Das Modelabel Dolce & Gabbana gab uns an diesem Wochenende in Venedig alles, was wir so schmerzlich vermisst haben. Bei der Präsentation ihrer neuen Couture-Linie ließ sich sehen, wer Rang und Namen in der Welt der Reichen und Schönen hat.

Hier sind die atemberaubenden Kleider vom High Class-Fashion Event in der Lagunenstadt.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (50) war der Star des Abend. Die Ikone trug eine Kombination von Dolce & Gabbana mit wunderbaren floralen Mustern und unendlich vielen Details. Man kann kaum glauben, dass diese Frau schon 52 Jahre alt sein soll.

Doja Cat

Musikerin Doja Cat (25) gelingt es selbst in einer pompösen Designer-Robe unendlich cool auszusehen. Alles an ihr gleicht einem Statement-Piece: die Haare, die Sonnenbrille, die Ohringe, die Kette, das Kleid – und wir lieben es!

IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Heidi Klum

Supermodel Heidi Klum (48) strahlte bei der Gala am Wochenende mit ihrer Tochter Leni (17) um die Wette. Im silbernen Partnerlook sahen die beiden Frauen phänomenal aus.

Für Leni Klum war es ein ganz besonderes Wochenende. Sie dürfte bei der großen Haute Couture-Show als Model über den Runway stolzieren.

Bebe Rexha

Beba Rexha (31) lässt nichts anbrennen. Dieses Motto schrie auch ihr Outfit mit jeder einzelnen Faser. Ihr silbernes Bandeau-Kleid setzte die üppigen Kurven der Musikerin perfekt in Szene. Sex sells, Baby.