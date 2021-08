Leni Klum als neue Mode-Prinzessin, aber Mama Heidi stiehlt ihr trotzdem die Show!

30.08.2021 15:02 Uhr

Eigentlich war es der große Tag von Töchterchen Leni Klum: Im blauen Minikleid von Dolce & Gabbana schipperte das Nachwuchsmodel auf einer Gondel durch die Lagunenstadt Venedig und sorgte für Wellen der Begeisterung. Vor allem Mama Heidi Klum konnte die Bewunderung für den eigenen Nachwuchs kaum unterdrücken. Doch bei aller Liebe: Am Ende hat Mama Heide ihrem Töchterchen trotzdem die Show gestohlen.

Die Klum kann es nämlich noch immer – und so hieß es auch in Venedig: Heidi haut alle um! Im transparenten Dolce-Dress zieht die Model-Mama auf dem Red Carpet alle Blicke auf sich, während die eigentlich alle auf Nachwuchsmodel und Töchterchen Leni liegen sollten.

Fashion Show Premiere in Venedig

Zum allerersten Mal hatte sich die internationale Mode-Meute für eine Fashion Show in Venedig versammelt. Normalerweise gilt Mailand als das Mekka der Mode, aber das Designer-Duo von Dolce & Gabbana ließ seine Models – darunter Leni Klum – auf Gondeln mitten auf dem Markusplatz absetzen. Zu Gast: halb Hollywood, inklusive Model-Mama Heidi Klum.

Heidi Klum in einer maßgeschneiderten Robe von Dolce & Gabbana.

Heidi Klum ist nach wie vor die Königin

Die 48-Jährige glitzerte in dem schwarzen Abendkleid mit transparentem Rock und asymmetrisch geschnittenem Body schöner als der Canale Grande im Sonnenlicht. Die atemberaubende Robe wurde von Dolce & Gabbana für Heidi maßgeschneidert und sorgte für begeistertes Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich. Zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, 31, kam das Ex-Model verliebt wie am ersten Tag per Wassertaxi, um Tochter Leni auf dem Catwalk zu bewundern.

Aber Leni Klum ist die neue Prinzessin auf dem Catwalk

Die schritt einer Prinzessin gleich im kleinen, blauen Seidenkleid, mit Krone auf dem Haupt, Klunkern um den Hals und golden glitzernden High Heels über den Laufsteg und machte Heidi alle Ehre. Früher selbst als Model auf den Laufstegen dieser Welt unterwegs, postete Heidi den Auftritt ihrer Tochter super stolz auf Instagram und freut sich über Lenis stolzes Lächeln auf dem Laufsteg „The smile when she sees mom“.

Auch J. Lo kam zum Gucken nach Venedig

Neben dem Klum-Kaulitz-Gespann sorgten Gäste wie J.Lo in einem bunten Blumen-Outfit oder „Mad Men“-Star January Jones in einem babypinken Kleid – süß wie Zuckerwatte – für Ohs und Ahs in der Menge. Highlights auf dem Laufsteg waren prunkvolle Roben in Gold und Pink, glitzernde Paillettenkleider, XL-Schmuck und bunte Federmäntel. Alles, was so gute Laune macht, genau wie das typisch klumsche Strahlen.