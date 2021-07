Margot Robbie: Windelcreme benutzt sie für die Lippen

Margot Robbie: Windelcreme benutzt sie für die Lippen

05.07.2021 14:07 Uhr

Margot Robbie benutzt Windelcreme als Lippenbalsam. Ihr Kommentar: "Es ist wirklich gut".

Die 31-jährige australische Schauspielerin bewahrt in ihrem Chanel-Rucksack eine Reihe von Goodies für unterwegs auf, darunter Handdesinfektionsmittel, Gesichtssprays, und: Windelsalbe für ihre Lippen.

Margot Robbie immer mit praller Handtasche unterwegs

„Das ist Bepanthen, es ist eine antiseptische Creme, eigentlich für Windelcreme für Babys, aber ich benutze es als Lippenbalsam und es ist wirklich gut“, so Margot Robbie im Gespräch mit der britischen ‘Vogue’.

Die Hollywood-Schönheit bewahrt eine ganze Reihe von Dingen in ihrer Tasche auf, von Notizbüchern bis hin zu einem Kartenspiel. „In meine Handtasche passen eine Menge Dinge, also kann das eine Weile dauern. Meine Tasche ist am schwersten, wenn ich ins Flugzeug steige und mir vornehme, 15 Drehbücher und sieben Bücher zu lesen und meinen Posteingang zu entrümpeln. Und am Ende trinke ich dann eine halbe Flasche Chardonnay und schaue 15 Filme am Stück“, erklärt sie weiter.

Feminin ist kein Zeichen von Schwäche

Außerdem verriet die „The Suicide Squad„-Darstellerin, dass sie sich am „attraktivsten“ fühlt, wenn sie im „Moment“ lebt.

„Frauen sind stark, und ausgeprägt weibliche Eigenschaften sind auch ausgeprägt starke Eigenschaften. Feminin zu sein ist nicht mehr ein Zeichen von Schwäche. Etwas, worüber ich in letzter Zeit mit meinen Freundinnen gesprochen habe, ist, dass wir alle am besten aussehen, wenn wir lächeln und Spaß haben – wenn ich Menschen in diesem Moment erwische, wenn sie wirklich lachen, dann strahlen sie und sehen umwerfend aus. Ich denke, Spaß zu haben und frei zu sein, ist das Attraktivste“, ist sich Robbie sicher. (Bang)