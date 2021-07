Melanie Müller schon wieder beim Beauty-Doc: So krass hat sie sich verändert

21.07.2021 11:33 Uhr

Melanie Müller hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie an ihrem Körper hat nachhelfen lassen, ganz im Gegenteil, sie spricht sogar öffentlich über ihre Eingriffe. Wie jetzt auch wieder.

Schon seit rund zehn Jahren ist Melanie Müller in der Öffentlichkeit unterwegs und seitdem hat sich in ihrem Gesicht und an ihrem Körper sehr viel getan.

Melanie beim Beauty-Doc

Nun nahm sie ihre Fans und Follower mal wieder mit zu ihrem Beauty-Doc des Vertrauens, denn wenn es nach Melanie geht, könnte mal wieder etwas an der Optik gefeilt werden.

Gut gelaunt und motiviert zeigt sich Melanie beim Beauty-Doc und versah die Story mit den Worten: „Wenn schon, denn schon! Glam Time!“ Auch wenn sie das natürlich gar nicht nötig gehabt hätte.

Ein Vorher-nachher-Bild

In ihrer Story zeigte die Malle-Sängerin und Reality-Darstellerin dann auch, was sie diesmal hat machen lassen. In einer Vorher-nachher-Collage zeigt sie das Endergebnis.

Und Melanie scheint durchaus zufrieden zu sein, denn sie schreibt: „Wacher Blick und super definierte Konturen. Ich liebe es!“ Auf dem Bild hat Melanie prallere Lippen und eine sehr konturierte Jawline.

Fans gefällt es nicht

Aber was hat Melanie nun genau machen lassen? Das gab die Instagram-Seite der Klinik preis: Nasenkorrektur mit Kristallkortison, Lippenaufspritzung, Botox und eine Modellierung des Gesichts mit Fillern.

Nicht bei allen Fans kommt Melanies optische Veränderung gut an und einige vergleichen sie mit Joker! Die Hauptsache bleibt aber, dass sie sich gefällt und so scheint es zu sein!

(TT)