Rebel Wilson: So dünn haben wir sie noch nie gesehen

21.06.2021 17:53 Uhr

Rebel Wilson war schon immer für ihre kurvige Figur bekannt und machte sich als „Fat Amy“ einen Namen. In den letzten Monaten purzelten bei der Schauspielerin aber allerhand Pfunde!

2020 kam für Rebel Wilson dann der Wendepunkt, sie entschloss sich fortan gesünder zu Leben und ihren Lifestyle umzustellen. Sie kündigte im Januar 2020 an, dass das „das Jahr der Gesundheit“ werden würde. Das Ergebnis: Die Kilos schmolzen nur so dahin!

Das ist ihre neue Figur

Das Ergebnis ihrer neuen Figur präsentierte sie in den letzten Monaten immer mal wieder auf Instagram und ihre Fans waren schier am ausflippen! Denn so gut wie jetzt, hat Wilson noch nie ausgesehen.

Die Schauspielerin wurde nur so mit Komplimenten überhäuft. So präsentierte sie sich vor einigen Wochen zum Beispiel in einer ziemlichen engen und ziemlich knackigen Lederleggings.

Ein neues Foto von Rebel

Nun gibt es Nachschub für die Fans! Momentan dreht Rebel für ihren neuen Film „Senior Year“ und postete ein Bild von sich am Set des Films auf Instagram.

Auf dem Bild ist sie für einen Schulball zurecht gemacht, trägt die blonden langen Haare in großen Wellen und dazu ein pinkes, bodenlanges Abendkleid. In diesem Outfit ist ihr radikaler Gewichtsverlust von 30 Kilo deutlich zu erkennen.

So sexy wie noch nie!

Es ist nicht das erste Mal, dass Rebel ihre neue Figur in Szene setzt. Erst vor einigen Wochen zeigte sie sich in einem schwarzen Badeanzug in Palm Beach am Strand.

Sexy wurde es dann in einem schwarzen Off-Shoulder-Top und einer engen, schwarzen Radlerhose. Mit einer Sonnenbrille und einem hohen Pferdeschwanz scheint sie sich lachend über ihre neue Figur zu freuen!

Wie hat sie das nur geschafft?

Aber was bedeutet eigentlich der gesündere Lifestyle von Rebel und wie hat sie es eigentlich genau geschafft, über 30 Kilo abzunehmen? Wie ihr „Jahr der Gesundheit“ aussah, das verriet ihr Personal Trainer Jono Castano.

Das Diätgeheimnis ist eigentlich ganz simpel, es it ein Mix aus mindestens fünfmal die Woche Bewegung und Balance von gesunden und ungesunden Lebensmitteln.

Gegenüber „Sunrise“ verriet er weiter: „Zu viele Verbote sind schlecht für den Prozess“ und „Balance ist der Schlüssel“.

(TT)