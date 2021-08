Sarafina Wollny: So nahm sie 21 Kilo in zehn Wochen ab!

05.08.2021 12:30 Uhr

Vor wenigen Wochen ist Sarafina Wollny erstmals Mutter von zwei kleinen Jungen geworden. Nun verrät sie, dass sie innerhalb weniger Wochen über 20 Kilo verloren hat.

Es ist nichts außergewöhnliches, dass frischgebackene Mütter nach der Geburt rasch einige Kilos verlieren, doch bei Sarafina Wollny purzelten über 20 Kilo in nur wenigen Wochen.

12 Kilo direkt nach der Geburt

Schon direkt nach der Geburt zeigte sich die Wollny-Tochter schon rank und schlank und seitdem hat sich wieder einiges auf der Waage getan. Nur zwei Wochen nach der Entbindung hatte sie bereits 12 Kilo abgenommen.

Zu einem neuen Bild schrieb sie damals: „In 19 Tagen – 18 Kilo. 6 davon waren Schwangerschaftskilos und 12 Kilo weniger als vor der Schwangerschaft!“

Stress nach der Geburt

Nach der Geburt mussten ihre beiden Jungs Emory und Casey noch im Krankenhaus bleiben, weil die beiden einige Wochen zu früh durch einen Notkaiserschnitt geholt werden mussten.

Das bedeutete natürlich auch zusätzlichen Stress für Sarafina und Peter Wollny, die jede freie Minuten bei ihren Zwillingen im Krankenhaus verbracht haben. Dieser Stress ließen die Kilos weiter purzeln.

Das ist ihr Diätgeheimnis!

Nun gab sie ein Kiloupdate auf Instagram, denn ein Follower wollte wissen, wie lang sie gebraucht hat, um sage und schreibe 21 Kilo zu verlieren. Dazu schrieb sie kurz und knapp: „10 Wochen!“

Aber wie hat sie das bitte geschafft? Ganz einfach: Kalorienzählen. „Das mache ich mit den anderen Mädels gemeinsam. So bin ich immer noch am Abnehmen. Ich habe jetzt auch anderthalb Kilo in einer Woche abgenommen“, so Sarafina via Instagram.

(TT)