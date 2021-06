Sarafina Wollny so schlank wie nie: Sie zählt Kalorien

30.06.2021 12:53 Uhr

Erst wenige Wochen ist es her, dass Sarafina Wollny Zwillinge auf die Welt gebracht hat, die als Frühchen geboren wurden. Das Leben von Sarafina und Peter Wollny hat sich nun komplett verändert, genauso wie ihre Figur.

Sarafina Wollny hatte bereits während der Schwangerschaft erzählt, dass sie insgesamt nur sechs Kilo zugenommen hatte. Für eine Zwillingsschaft tatsächlich sehr wenig.

12 Kilo weniger als vor der Schwangerschaft

Nach der Geburt purzelten die Pfunde bei der Wollny-Tochter und nur zwei Wochen später hatte sie bereits 12 Kilo abgenommen. Zu einem neuen Bild schrieb sie damals: „In 19 Tagen – 18 Kilo. 6 davon waren Schwangerschaftskilos und 12 Kilo weniger als vor der Schwangerschaft!“

Unfassbar wie sie das geschafft hat. Vielleicht liegt das aber auch der Umstellung als neue Zweifachmama. Immerhin muss sie sich nun um zwei kleine Babys kümmern, wenig Schlaf und Stress sind da vorprogrammiert.

20 Kilo abgenommen

Seit dem hat sich aber auch wieder einiges getan und die Zweifach-Mama hat weiter abgenommen. „Die Gewichtsabnahme schon während der Schwangerschaft hatte viel mit der Übelkeit zu tun, die ich in den ersten 20 Wochen hatte“, berichtete sie in ihrer Insta-Story.

Sarafina soll nun schon rund 20 Kilo verloren haben und zeigt sich in ihrer Instagram-Story in neuen, engen Kleidern, die ihre schlanke Silhouette betonen.

Das ist ihr Diät-Geheimnis

Doch noch ist sie nicht an ihrem Ziel: Sie möchte weiter abnehmen. Das macht sie übrigens durch Kalorienzählen. „Das mache ich mit den anderen Mädels gemeinsam. So bin ich immer noch am Abnehmen. Ich habe jetzt auch anderthalb Kilo in einer Woche abgenommen.“

Und weiter: „Noch zehn Kilo runter und das Gewicht halten.“ Doch dabei will sie sich gar keinen Stress machen und sagt weiter: „Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Weil dann habe ich mein Zielgewicht, was ich gerne erreichen möchte, erreicht und dann bin ich zufrieden.“

(TT)