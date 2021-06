Sarah Engels und ihr Julian lassen’s nach der Trauung krachen

Sarah Engels und ihr Julian lassen es im Wedding-Look krachen

05.06.2021 21:15 Uhr

Das frischgebackene Ehepaar Sarah Engels und Julian Büscher könnten glücklicher nicht sein - und das wollen sie auch mit der ganzen Welt teilen, in Form eines witzigen TikTok-Videos.

In einem neuen TikTok-Clip von Sarah Engels kann man sehen, wie happy sie mit ihrem Ehemann Julian Büscher ist. Erst vor wenigen Tagen gaben sich die beiden klammheimlich im engsten Kreis das Ja-Wort, doch jetzt darf es das mit der Förmlichkeit und der Eleganz dann auch mal gewesen sein. Stattdessen wird jetzt mal ordentlich ausgerastet!

Wochenend-Feeling mit Sarah und Julian Engels

In dem Video sind die beiden in ihren Hochzeits-Outfits zu sehen, wie sie zum Hit des Jahres „It’s Friday then“ von Influencer Mufasa so richtig abtanzen! Passend zum Wochentag zappeln Sarah und Julian zu dem Song wie die Verrückten und sorgen für das richtige Wochenendefeeling.

Sarah Engels und ihr Julian flippen aus

Es beginnt ganz harmlos, als Julian Büscher (der übrigens nun den Nachnamen seiner Angebeteten, Engels, trägt) im schicken grauweißen Wedding-Look ungeduldig auf die Uhr schaut – um dann urplötzlich wilde Dance-Moves zu präsentieren. Wenige Sekunden später erscheint auch Sarah im Bild – im bezaubernden Brautkleid und so aufgedreht wie nie. Gemeinsam mit ihrem Mann tanzt die Sängerin völlig losgelöst und ohne Hemmungen durchs Zimmer.

Diese gute Laune steckt an!

Sarah trug gleich zwei Kleider bei ihrer Hochzeit

Übrigens: das wunderschöne Kleid von Sarah Engels war nicht ihr einziges Outfit, das sie an dem besonderen Tag trug. Die glückliche Braut gab kürzlich auf Instagram noch mehr Details zur Hochzeit preis und verriet, dass sie gefühlt 500 Kleider anprobiert hatte, der heiß ersehnte Wow-Augenblick dann zwar auch kam, sie aber letztendlich dann zwei verschiedene Kleider trug. Die 28-Jährige präsentierte sich in einer romantischen A-Linie und einer sexy Mermaid-Form, beide jeweils mit Hingucker-Cutouts an der Taille.