Sauerei! Influencerin muss in Quarantäne Haare selbst waschen!

Influencerin Vanessa Sierra ist die Freundin des australischen Tennis-Profis Bernard Tomic, der aktuell Platz 88 der Tennisweltrangliste belegt. An seiner Seite führt Vanessa ein durchaus privilegiertes Leben.

In wenigen Tagen beginnen die Australian Open, wo auch Bernard Tomic antreten wird. Zuvor muss er sich, wie viele andere Profis, in Hotel-Quarantäne begeben, denn im Vorfeld des Turniers, wurden einige Tennisspieler positiv auf den Coronavirus getestet.

Seine Freundin Influencerin Vanessa Sierra begleitet ihn natürlich zu den Australian Open und muss sich deswegen mit ihm in Quarantäne begeben. Und da beginnt das Problem.

Eigentlich sollte man meinen, dass es schlechtere Orte gibt, um seine Quarantäne zu verbringen. Denn mit Sicherheit ist das Paar nicht in einer Low-Budget-Kaschemme abgestiegen, sondern in einem schicken Hotel, wie auch etliche Videos und Fotos aus dem Hotel beweisen.

Zu meckern hat die schöne Influencerin aber trotzdem etwas, denn für sie sei diese Quarantäne ein unzumutbarer Zustand. Auf Instagram teilt sie ihren Unmut mit ihren über 100.000 Followern.

Freund Bernard verbringt die Zeit mit Videospielen und Vanessa sitzt daneben und schaut ihm zu, das passt ihr natürlich gar nicht. Außerdem sei sie über das kulinarische Angebot in dem hotel nicht begeistert, das Essen sei kalt und schmeckt nicht.

