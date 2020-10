19.10.2020 20:24 Uhr

Sophia Thomalla hat Beine wie ein Bodybuilder: Fans sind geschockt!

Huch, ist das wirklich Sophia Thomalla oder doch Caro Robens? Die TV-Moderatorin zeigt sich auf einem neuen Bild super durchtrainiert.

Sophia Thomalla hatte schon immer eine sportliche und durchtrainierte Figur. Es sieht aber so als, habe die 31-Jährige in den letzten Wochen noch intensiver die Muckibude besucht.

Sie spannt die Beine an

Die TV-Moderatorin postete auf ihrem Instagram-Account ein neues Bild von sich in knapper Sportkleidung. Mit ihrem gewohnt super-duper-ultra-coolen Blick posiert sie für die Kamera.

Sie spannt die Beine an und zeigt ihre beachtliche Beinmuskulatur. Zu dem Bild, das offensichtlich in Griechenland aufgenommen wurde, schreibt sie: „Gyros & Glutes“.

Vielen Fans gefällt es…

Wow, diese Beinmuskeln können sich sehen lassen, damit sieht die Thomalla tatsächlich aus wie eine Bodybuilderin. Das ist auch ihren Fans und Followern aufgefallen.

Von denen gibt es zahlreiche lobende Worte und ganz viele Komplimente. Schließlich steckt hinter so einem Body eiserne Disziplin und ganz viel harte Arbeit.

Einigen nicht…

Es gibt aber auch Fans, die Sophias Body nicht so schön finden und sogar der Meinung sind, die Moderatorin würde langsam übertreiben. So schreibt zum Beispiel einer: „Wer’s mag!“

Ein anderer wird konkreter und kommentiert: „Übertreib es doch bitte nicht so!“ Am Ende entscheidet aber immer noch Sophia selbst, wie sie ihren Körper am Liebsten hat. Und das ist auch gut so!

