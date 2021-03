Wann die Haut welchen Schutz braucht

Man sollte die Creme auf die Temperaturen im Wetterbericht abstimmen.

10.03.2021 11:15 Uhr

An kalten Tagen braucht die Haut mehr Fett, an warmen mehr Feuchtigkeit in der Creme. Und an Übergangstagen?

Deutschland ist mit Blick auf das Thermometer eine Region für Übergangstage. Diese häufen sich zum Beispiel gegen Ende des Winters, bevor die Frühlingssonne die Luft deutlich erwärmt. Während dieser Zeit kann es ein tägliches Wechselspiel zwischen bitterkalt und angenehm mild sein – und daran sollte die Hautpflege angepasst werden.

Das Portal Haut.de nennt acht Grad plus als eine Temperaturgrenze. Darunter empfehle es sich, zu einer fetthaltigeren Creme zu greifen. Denn diese schützt die Haut an kalten Tagen vor dem vor dem Austrocknen und damit vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Kälte und großen Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, so die Experten.

Da bei Temperaturen von unter acht Grad die Talgdrüsen nicht mehr richtig arbeiten, erhält die Haut weniger Hautfett oder bei extremer Kälte gar keines mehr. Dieses ist aber der Hauptbestandteil des natürlichen Schutzmantels der Haut.

Daher gilt grundsätzlich der Rat: Im Winter sollte eine Tagespflege mehr Fett enthalten als im Sommer. Haut.de empfiehlt fettreiche Cremes auf Wasser-in-Öl-Basis sowie kosmetische Hautöle oder lipidhaltige Cremes auf Öl-in-Wasser-Basis. Man erkennt fettreiche Cremes auch daran, dass sie fester und zäher sind als wasserreiche, die im Vergleich milchig und leicht wirken.

Das Portal „Haut.de“ kooperiert mit der Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie.