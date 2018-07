Best Dress of the Day (557): Emily Ratajkowski begeistert im Zweiteiler

Donnerstag, 26. Juli 2018 18:39 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Ausstellungseröffnung am vergangenen Mittwoch in Chicago zeigte sich Topmodel Emily Ratajkowski in einem schicken Look auf dem grauen Teppich.

Die 27-Jährige zog mit ihrem trendy Zweiteiler alle Blicke auf sich. Das elegante Outfit bestach mit einem raffiniert geschnittenen Oberteil mit langen Ärmeln und edlem Reverskragen, welches an einen Blazer oder eine Bluse erinnerte. Die enge High-Waist-Hose setzte Emilys Figur in Szene und sorgte für einen angesagten Vintage-Effekt. Der dunkle Braunton des Ensembles harmonierte perfekt mit Emilys Haarfarbe. Das glänzende Material verlieh dem Outfit die glamouröse und elegante Note.

Ein weiterer Hingucker war der v-förmige Ausschnitt, den das Topmodel mit goldenen Ketten schmückte. Außerdem wählte Ratajkowski weiße Sandaletten und das dazu passende Armband.

Satin-Overalls und Zweiteiler liegen bereits seit letztem Sommer im Trend und sorgen immer wieder für einen luxuriösen und ausgefallenen Auftritt bei jeder Party. Der Look wirkt einerseits modern und punktet anderseits mit coolen Vintage-Akzenten. Uns hat Emily mit ihrem Styling überzeugt und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)