Best Dress of the Day (558): Ann-Kathrin Brömmel strahlt in Gelb

Freitag, 27. Juli 2018 18:06 Uhr

Anlässlich der Premiere des neuen Action-Abenteuers „Bad Spies“ zeigte sich Model Ann-Kathrin Brömmel am Donnerstagabend in einem schicken Dress auf dem schwarzen Teppich in Los Angeles.



Quelle: instagram.com



Ann-Kathrin Brömmel in Revolve

Die 28-Jährige wählte eine Kreation der Marke Revolve. Das gelbe Kleid zauberte einen modernen und verführerischen Auftritt. Der elegante, knielange Schnitt überzeugte körperbetont und setzte auf einen klassischen Schlitz im Rock sowie auf einen angesagten Carmenausschnitt. Hingucker war ein edler Volant am Oberteil des Kleides. Nachdem sich prominente Damen wie Emily Ratajkowski oder Bella Hadid bereits in einer luxuriösen Satin-Kreation zeigten, präsentiert uns nun auch Ann-Kathrin einen Look, der sich diesem Trend anschließt.

Die hübsche Blondine kombinierte ihre Robe mit schwarzen Sandaletten und der dazu passenden Clutch. Außerdem wählte sie eine dezente Halskette sowie zwei edle Ringe. Ihr Haar trug Ann-Kathrin geglättet und zu einer Seite frisiert. Ein natürliches und sommerliches Make-Up komplettierte ihr Styling.

Wir sind von Ann-Kathrins Stilgefühl begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)