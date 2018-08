Best Dress of the Day (562): Chloe Grace Moretz überzeugt mit Extravaganz

Freitag, 3. August 2018 16:47 Uhr

Schauspielerin Chloe Grace Moretz zeigte sich kürzlich in einem extravaganten Look vor ihren Fans in New York und zog alle Blicke auf sich.

Die 21-Jährige trug ein schickes, gemustertes Kleid auf dem Weg ins Fernsehstudio. Das knöchellange Dress überzeugte im angesagten Blusen-Schnitt. Ein Vintagelook, der momentan überall in den Shops zu finden ist und in den unterschiedlichsten Farben getragen werden kann. Chloes Kreation setzt auf ein schwarz-weißes Karomuster. Am rechten Ärmel kommen Streifen und aufgesetzte Quadrate hinzu. Mit einem gebundenen Streifengürtel setzt Chloe einen coolen Akzent und betont außerdem ihre schmale Taille. Das extravagante Kleid steht der „Wenn ich bleibe“-Darstellerin hervorragend.

Tasche ist Eye-Catcher

Chloe kombinierte ihre Robe mit schwarzen High Heels. Als Hingucker wählte die hübsche Amerikanerin eine türkisfarbene Tasche von Louis Vuitton. Ihr blondes Haar trug sie zu glamourösen Locken frisiert und setzte auf ein natürliches Make-Up.

Uns konnte Chloe mit ihrem Stilgefühl überzeugen und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)