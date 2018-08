Best Dress of the Day (563): Rosie Huntington-Whiteley zeigt sich luxuriös

Dienstag, 7. August 2018 17:56 Uhr

Anlässlich der Premiere des neuen Actionfilms „The Meg“ in Los Angeles zeigte sich Model Rosie Huntington-Whiteley am Montagabend in einem glamourösen Look auf dem blauen Teppich.

Rosie Huntington-Whiteley in Stella McCartney

Die Partnerin des Schauspielers Jason Statham, der die Hauptrolle in dem Film spielt, erschien in einer edlen Kreation von Stella McCartney vor den Fotografen. Die schwarze Robe betörte mit einem schlichten und figurbetonten Schnitt. Der Rock überzeugte mit einer eleganten Schleppe, während das Oberteil auf schmale Träger und einen klassischen Herzausschnitt setzte. Ein Look, der Rosie zum Hingucker des Abends werden ließ und vor allem ladylike bestechen konnte.

Die 31-Jährige kombinierte ihr luxuriöses Kleid mit goldenen Armbändern und Ohrringen. Außerdem setzte sie auf schwarze Sandaletten und trug ihr blondes Haar gestylt zu einer edlen Hochsteckfrisur. Dazu strahlte sie mit einem dezenten Sommer-Makeup.

Wir sind von Rosies Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)