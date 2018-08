Best Dress of the Day (564): Leighton Meester trifft es auf den Punkt

Freitag, 10. August 2018 17:23 Uhr

Anlässlich eines Presseevents am vergangenen Mittwoch in Beverly Hills zeigte sich Schauspielerin Leighton Meester in einem Pünktchen-Kleid vor den Fotografen und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich.

Leighton Meester in Zimmermann

Die 32-Jährige wählte eine sommerliche Kreation von Zimmermann. Das knöchellange, braune Kleid bestach mit einer gekonnten Kombination aus Eleganz und geschmackvoller Lässigkeit. Der Look schließt sich dem aktuellen Vintagetrend an und sorgte für einen extravaganten Auftritt. Das Muster bestand aus schwarzen Punkten, die perfekt in die Zeit der 50er, 60er und 70er Jahre passen. Seit letztem Sommer gehen die Outfits wieder mehr in Richtung Retro-Schick und auch in der kommenden Herbstsaison werden die Shops einige Trendteile zu diesem Thema anzubieten haben.

Außerdem konnte das Kleid mit einem V-Ausschnitt, langen Ärmeln und einem edlen Gürtel überzeugen. Leighton kombinierte ihr Dress mit braunen Sandaletten und setzte mit rotem Lippenstift einen farbigen Akzent. Ihre braune Mähne trug die „Gossip Girl“-Darstellerin locker nach hinten gesteckt. Auf Accessoires verzichtet Meester komplett. Wobei hier ein paar Ringe oder ein Statement-Armband sicher schön ausgesehen hätten.

Trotzdem trifft es Leighton mit ihrem Styling auf den Punkt und zeigt uns somit das schönste Outfit des Tages! (HA)