Best Dress of the Day (567): Rosie Huntington -Whiteley im Glamour-Look

Freitag, 17. August 2018 16:55 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Party in New York zeigte sich Topmodel Rosie Huntington-Whiteley kürzlich in einem eleganten Dress vor der Presse und überzeugte als stylischste Lady des Abends.

Rosie Huntington-Whiteley in Christopher Kane

Die 31-Jährige setzte auf eine edle Kreation von Christopher Kane. Das knöchellange Kleid bestach mit einem luxuriösen Satinstoff in Schwarz und Rosé. Das angesagte Material wählte vergangene Woche auch Superstar Rita Ora für ihren Auftritt auf dem roten Teppich. Der Stoff begeistert nicht nur als Abendkleid, sondern auch als Jumpsuit oder schicke Bluse.

Neben dem schimmernden Satin betörte Rosies Look außerdem mit aufwendigen Applikationen am Oberteil, die für das gewisse „Bling Bling“ sorgten. Der fließende Schnitt setzte auf schmale Träger, ein v-förmiges Dekolleté und einen klassischen Schlitz auf der linken Seite des Rocks.

Rosie kombinierte ihr Kleid mit schwarzen Sandaletten und silbernen Accessoires. Ihr blondes Haar trug sie locker nach hinten gesteckt und überzeugte mit silbernem Lidschatten und schimmerndem Lipgloss.

Uns konnte Rosie mit ihrem Styling begeistern und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)