Best Dress of the Day (568): Alessandra Ambrosio im Sommerkleid

Samstag, 18. August 2018 16:44 Uhr

Topmodel Alessandra Ambrosio zeigt sich gerne in schicken Streetstyle-Outfits und inspiriert damit die Modewelt. So zog die schöne Brasilianerin auch kürzlich in einem hübschen Sommerkleid in Los Angeles alle Blicke auf sich.

Die 37-Jährige trug ein gelbes Mini-Kleid mit weißen Blumen. Das verspielte Dress überzeugte mit Volants am Rock, kurzen Ärmeln und einem tiefen Dekolleté. Der Retrostil der Kreation schließt sich dem aktuellen Vintage-Trend an und sorgt für einen femininen Auftritt. Gelb war eine der Farben des Sommers, wobei die kommenden Herbstkollektionen eher zu Grün tendieren. Alessandra zeigt mit ihrem Look ihre langen, schlanken Beine und betont außerdem ihre schmale Taille und ihr Dekolleté. Bei Ihr wirkt der Look harmonisch und auf keinen Fall zu mädchenhaft.

Ambrosio kombinierte ihr Kleid mit braunen Sandalen und einer dazu passenden Umhängetasche. Außerdem wählte sie Schmuck in Türkis und in Gold. Ein weiterer Hingucker war ihre schicke Retro-Sonnenbrille. Ihr braunes Haar trug Alessandra offen und locker zur Seite gesteckt. Dazu setzte sie auf ein schlichtes Makeup.

Wir sind von Alessandras Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)