Best Dress of the Day (573): Taylor Hill im Rockerlook

Montag, 27. August 2018 19:58 Uhr

Topmodel Taylor Hill zeigte sich kürzlich in einem trendy Rocker-Outfit vor der Presse. Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Duftes „Tease Rebel“ der Dessous-Marke Victoria’s Secret posierte die 22-Jährige am Montagnachmittag für die Fotografen in New York und zog mit ihrem Styling alle Blicke auf sich.

Taylors Outfit überzeugte mit mehreren Trends zugleich. Die schöne Amerikanerin wählte eine angesagte, schwarze Vintage-Lederjacke im coolen Oversize-Stil. Darunter blitzte ein verführerisches Lederbustier mit Cut-Outs hervor. Ein weiterer Hingucker des Looks war Taylors rote Satinhose. Kürzlich zeigten sich prominente Damen wie Rita Ora und Rosie Huntington-Whiteley mit dem edlen Material und folgten ebenfalls dem glamourösen Trend. Auch Taylor schließt sich an und präsentiert mit ihrer High Waist Hose ein echtes Must-Have.

Rockige Akzente

Der Stil-Mix mit der lässigen Lederjacke gelingt hier hervorragend. Taylor setzte außerdem auf schwarze Stiefeletten und silberne Ringe. Ihre braune Mähne trug sie offen und unterstrich damit noch einmal den rockigen Akzent des Outfits. Dazu wählte sie dezente Schminke und überzeugte mit klassischen Cat-Eyes und nudefarbenem Lippenstift.

Wir sind von Taylors Stilgefühl begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)