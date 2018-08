Best Dress of the Day (574): Naomi Watts in Venedig

Dienstag, 28. August 2018 18:10 Uhr

In knapp 24 Stunden beginnt das diesjährige Filmfestival in Venedig und die ersten prominenten Gäste kamen bereits am Nachmittag in der italienischen Lagunenstadt an. So auch Schauspielerin Naomi Watts, die sich in einem schicken Sommerlook vor den Fotografen zeigte.

Naomi Watts in Giorgio Armani

Die 49-Jährige zeigte sich in einem edlen Ensemble aus der Giorgio Armani Resort Kollektion. Naomis Look bestach gekonnt lässig mit einem Hauch zeitlosem Schick. Der Mix aus sportlich und elegant wurde zum Hingucker des Tages. Naomis Outfit bestand aus einem türkisfarbenen Chiffon-Kleid mit Plisseefalten und weißen Streifen. Die zarte Farbe harmoniert perfekt mit blondem Haar. Naomi verlieh dem eleganten Vintage-Dress lässige Akzente indem sie auf weiße Sneakers und einen dazu passenden Hut von Janessa Leone setzte.

Der weiße Blazer bestach klassisch und ladylike. Auch ein farblich abgestimmter Shopper durfte nicht fehlen. Mit einer coolen Retro-Sonnenbrille und goldenem Schmuck rundete Naomi ihr Styling stilsicher ab.

Was die Stars und Sternchen wohl morgen Abend bei der großen Eröffnung auf dem roten Teppich tragen werden? Wir sind gespannt! (HA)