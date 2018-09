Best Dress of the Day (576): Cate Blanchett zeigt sich luxuriös

Samstag, 1. September 2018 17:33 Uhr

Am Freitagabend wurde im Rahmen des Filmfestivals in Venedig Bradley Coopers Film „A Star is Born“ vorgestellt. Unter den Gästen der Premiere zeigte sich unter anderem Hollywoodstar Cate Blanchett, die in einer atemberaubenden Robe zum Hingucker des Abends wurde.

Cate Blanchett in Armani

Cate wählte eine glamouröse Kreation von Giorgio Armani. Das bodenlange Kleid bestach mit edlem Samt in Schwarz. Eine klassische Schleppe verlieh dem Outfit die luxuriöse Note. Der enge Schnitt setzte Cates Figur perfekt in Szene und sorgte für einen divenhaften Auftritt, wie man ihn noch aus Zeiten von Grace Kelly kennt. Der Schnitt überzeugte außerdem mit einem tiefen Dekolleté in Herzform, welches zum Hingucker wurde. Um Cates Schultern legte sich ein Kranz aus weißen Federn und Perlen, mit dem sie schließlich alle Blicke auf sich zog und für das Fashion-Highlight des Abends sorgte.

Die 49-Jährige kombinierte ihre wunderschöne Robe mit silbernen Juwelen. Außerdem setzte sie auf ein natürliches Makeup mit Mascara und einem Nudeton auf den Lippen. Ihr blondes Haar trug sie gewellt und zur rechten Seite frisiert.

Wir sind von Cates geschmackvollem Auftritt begeistert und küren sie somit zur Mode-Queen des Tages! (HA).