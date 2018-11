Best Dress of the Day (609): Keira Knightley strahlt in Weiß

Freitag, 2. November 2018 17:23 Uhr

Hollywoodstar Keira Knightley überzeugt besonders gerne mit extravaganten Roben auf dem roten Teppich. Am Mittwochabend zeigte sich die Schauspielerin in einer luxuriösen Kreation bei der Premiere des Films „Der Nussknacker und die vier Reiche“ vor der Presse in London und wurde zum Hingucker des Abends.

Keira Knightley in Chanel

Die 33-Jährige strahlte in einem aufwendigen Kleid aus dem Hause Chanel. Die bodenlange Robe bestand aus weißem Stoff, auf dem Applikationen in Blütenform angebracht wurden. Diese verliehen dem Look einen prächtigen und pompösen Effekt. Verzierungen in schimmerndem Gold sorgten für die glamouröse Note. Ein mädchenhaftes Satinband betonte Keiras Taille. Das Styling erinnerte an russische Winterabende und schuf so eine perfekte Verbindung zu der ursprünglichen Geschichte und dem darin vorkommenden Schneeflocken-Walzer, welcher als Ballettklassiker bekannt ist.

Die „Colette“-Darstellerin konnte mit ihrem Look märchenhaft überzeugen und präsentierte sich als elegante Prinzessin. Silberne Juwelen komplettierten ihr geschmackvolles Outfit. Mit einem roten Lippenstift zog Keira schließlich alle Blicke auf sich.

Wir sind von Keiras Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)