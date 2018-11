Best Dress of the Day (610): Rita Ora in Berlin

Samstag, 3. November 2018 18:24 Uhr

Am Freitagnachmittag präsentierte Superstar Rita Ora ihre Fashion-Kampagne in Kooperation mit Onygo in einem Einkaufszentrum in Berlin. Anlässlich des Fanevents zeigte sich die Sängerin in einem coolen Look vor den Fotografen.

Die 27-Jährige wählte einen lässigen, gestreiften Anzug in Dunkelblau. Hosenanzüge und Overalls sind nach wie vor Trend auf dem roten Teppich sowie auf jeder Party. Der Look kann mit High Heels und schicken Bustiers kombiniert, oder sportlich und cool interpretiert werden. Rita entschied sich für die lässige Variante und zeigte sich trendy. Der Blazer ihres angesagten Zweiteilers punktete zweireihig und klassisch. Auch ihre Hose bestach modern und gerade geschnitten.

Geglättetes Haar

Zu ihrem stylischen Ensemble setzte Rita auf ein weißes Shirt und eine Statementkette. Weiße Sneakers komplettierten ihren ausgefallenen Look. Ihr blondes, schulterlanges Haar trug Rita geglättet und zu einem Seitenscheitel frisiert. Außerdem wählte die „Let You Love Me“-Interpretin einen nudefarbenen Lippenstift und betonte ihre braunen Augen mit schwarzem Eyeliner.

Uns konnte Rita mit ihrer Interpretation des Hosenanzugs überzeugen und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)