Best Dress of the Day (611): Dakota Johnson zeigt sich luxuriös

Montag, 5. November 2018 16:50 Uhr

Anlässlich der LACMA Kunst und Film Gala am vergangenen Wochenende in Los Angeles, zeigte sich Hollywoodstar Dakota Johnson in einer eleganten Robe auf dem schwarzen Teppich und wurde zum Blickfang des Abends.

Dakota Johnson in Gucci

Die 29-Jährige erschien in einer schlichten jedoch beeindruckenden Robe aus dem Hause Gucci. Das bodenlange Kleid bestach in Schwarz und überzeugte mit unterschiedlichen Materialien. Hingucker war ein transparenter Stoff, angesetzt am Dekolleté, der den Look verführerisch wirken ließ und als interessanter Akzent punktete. Der Schnitt setzte auf eine gerade Linie, mit langen Ärmeln, einem hohen Kragen und einer Raffung an der Vorderseite des Rocks. Das angesetzte Cape, welches außerdem als glamouröse Schleppe begeisterte, ließ das Kleid schließlich zum Hingucker werden. Silberner Schmuck am Oberteil sorgte für eine luxuriöse Note.

Dakota kombinierte ihr wunderschönes Kleid mit schwarzen Sandaletten und dem dazu passenden Nagellack. Ihr braunes Haar trug sie zu einer edlen Hochsteckfrisur gestylt und setzte auf coole Smokey Eyes und einen nudefarbenen Lippenstift.

Wir sind von Dakotas Styling begeistert und küren sie somit zu unserer Fashion-Queen des Tages! (HA)