Best Dress of the Day (612): Catherine Zeta-Jones elegant in Hollywood

Mittwoch, 7. November 2018 21:10 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde Hollywoodstar Michael Douglas mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt. Zu diesem feierlichen Anlass zeigte sich Ehefrau Catherine Zeta-Jones an seiner Seite und begeisterte in einem eleganten Look vor den Fotografen und Freunden des Schauspielers.

Catherine Zeta-Jones in Dolce & Gabbana

Die 49-Jährige präsentierte sich und ihre Top-Figur in einem schicken Bleistiftkleid von Dolce & Gabbana. Der knielange Klassiker bestach in Schwarz und Weiß, verziert mit angesagten Punkten. Die Kreationen von Dolce & Gabbana spiegeln in facettenreichen Varianten die Tradition und Klasse der italienischen Mode wieder. Mediterrane Muster sowie Punkte und Spitze werden hier oft als Hingucker genutzt. Auch Catherines Kleid spielt mit diesem Stil und begeistert feminin und elegant zugleich. Der Schnitt des Kleides überzeugte figurbetont, mit langen Ärmeln und einem edlen Carmen-Ausschnitt.

Die „Chicago“-Darstellerin kombinierte ihr Dress mit weißen Pumps und dezentem, silbernen Schmuck. Ihr braunes Haar trug sie zu sanften Wellen frisiert und wählte ein natürliches Makeup mit braunem Lidschatten und dem dazu passenden Lippenstift.

Wir sind von Catherines Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)