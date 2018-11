Best Dress of the Day (614): Lady Gaga punktet mädchenhaft

Samstag, 10. November 2018 16:32 Uhr

Anlässlich einer Preisverleihung am Donnerstagabend in Los Angeles zeigte sich Superstar Lady Gaga auf dem roten Teppich. In einem rosafarbenen Kleid präsentierte die Sängerin ihre mädchenhafte Seite und zog alle Blick auf sich.

Lady Gaga in Dior

Die 32-Jährige erschien in einer hübschen Kreation aus dem Hause Dior. Das knöchellange Kleid betörte mit einem trägerlosen Oberteil und einem ausgestellten Rock. Das Oberteil überzeugte als feminine Corsage und der edle Rock setzte auf reichlich Tüll und Rüschen. Das Design erinnerte an frühe Dior-Kreationen im Vintage-Stil. Ein schmaler Gürtel setzte hierzu den passenden Akzent. Gaga beweist erneut, dass sie nicht nur in extravaganten Looks auftreten kann, sondern auch als elegante Lady überzeugt. Die dezente Farbe rundete den Look geschmackvoll ab.

Die „A Star is Born“-Darstellerin kombinierte ihr Dress mit den dazu abgestimmten Pumps und silbernem Schmuck. Ihr Haar trug sie hochgesteckt und entschied sich für ein natürliches Makeup mit Mascara und rosafarbenem Lipgloss.

Wir sind von Lady Gagas Outfit begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)