Best Dress of the Day (619): Dita von Teese punktet glamourös

Freitag, 16. November 2018 19:05 Uhr

Anlässlich einer Burlesque-Show in London zeigte sich Tänzerin Dita von Teese am Mittwochabend in einem eleganten Look vor der Presse und zog mit ihrem glamourösen Kleid alle Blicke auf sich.

Dita von Teese in Jenny Packham

Die 46-Jährige setzte auf eine edle Robe der britischen Designerin Jenny Packham. Die bodenlange Kreation überzeugte in einem sanften Weißton und setzte auf schicke Glitzerapplikationen in Gold. Passend zum femininen Vintagestil der schönen Amerikanerin konnte auch dieser Look den Glamour der alten Zeiten versprühen. Der Schnitt des Kleides bestach mit langen Ärmeln, einem tiefen V-Ausschnitt und einem geknoteten Design auf Taillenhöhe. Ein wahrer Klassiker, der Dita zum Hingucker des Abends werden ließ.

Teese kombinierte ihr luxuriöses Kleid mit silbernen Ohrringen und rotem Nagellack. Ihr schwarzes Haar trug sie zu edlen Wellen frisiert und konnte auch hier mit ihrem einzigartigen Vintage-Look punkten. Klassische Cat-Eyes und roter Lippenstift rundeten das Styling perfekt ab.

Wir sind von Ditas Outfit begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)