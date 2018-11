Best Dress of the Day (621): Kimberley Garner strahlt in Weiß

Sonntag, 18. November 2018 16:00 Uhr

Anlässlich einer Gala am Freitagabend in London präsentierte sich Schauspielerin und Designerin Kimberley Garner in einer atemberaubenden Robe vor den Fotografen und wurde mit ihrem geschmackvollen Look zum Hingucker des Abends.

Kimberley Garner in Berta

Die 28-Jährige erschien in einer weißen Kreation der Marke Berta. Die Designerin Berta Balilti kreiert prächtige Brautkleider und aufwendige Abendgarderobe. Das Kleid, welches Kimberley gewählt hat, bestach mit einem glamourösen Schnitt und luxuriösen Verzierungen. Das Design verführte mit einem angesagten Meerjungfrauenschnitt, der mit einer edlen Schleppe und einem klassischen Corsagenoberteil punkten konnte. Ein Herzausschnitt und trendy Cut-Outs verliehen dem Look eine interessante Raffinesse. Hochwertige Verzierungen aus Glitzersteinchen, Perlen und Blüten rundeten das elegante Styling perfekt ab.

Kimberley kombinierte ihr Kleid mit einer blau-silbernen Kette von James Ganh. Die hübsche Britin verzichtete auf eine aufwendige Clutch und beließ somit alle Aufmerksamkeit auf ihrem Schmuck. Ihr blondes Haar trug sie offen und leicht gewellt. Kimberleys Makeup überzeugte mit schimmerndem Lidschatten und rosafarbenem Lippenstift.

Wir sind von Garners Look begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)