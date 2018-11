Best Dress of the Day (623): Chloe Grace Moretz im Hosenanzug

Mittwoch, 21. November 2018 19:40 Uhr

Anlässlich des diesjährigen Film Benefits des Museums of Modern Art in New York zeigten sich die prominenten Gäste am Montagabend auf dem dunkelblauen Teppich. Schauspielerin Chloe Grace Moretz strahlte in einem eleganten Outfit vor der Presse und sorgte für Aufsehen.

Chloe Grace Moretz in Dior

Die 21-Jährige präsentierte sich in einem edlen, pastellblauen Hosenanzug von Dior. Der beliebte Klassiker wird immer wieder zum Hingucker auf dem roten Teppich. Chloes Kreation überzeugte mit einer gerade geschnittenen weiten Hose und einem eleganten, zweireihigen Blazer. Der moderne Zweiteiler wird schon lange nicht mehr nur als Business-Look getragen. Ob bei einer Vernissage, einer Filmpremiere oder auf einer Party, Frau sieht garantiert schick und elegant aus. Besonders in diesem Jahr zeigte das klassische Styling seine Vielseitigkeit. Kombinationen aus Samt, bestickt mit Pailletten oder in bunten Farben sind sowohl bei den prominenten Damen als auch in den Shops gefragt.

Chloe kombinierte ihr geschmackvolles Ensemble mit rosafarbenen Pumps, die perfekt mit dem dezenten Pastellblau harmonierten. Auch silberne Ohrringe durften nicht fehlen. Ihr blondes Haar trug die schöne Amerikanerin zu angesagten Wellen frisiert. Ein edles Makeup mit rotem Lippenstift komplettierte den Look und unterstrich die glamouröse Note des Stylings.

Wir sind von Chloes Outfit begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)