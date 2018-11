Best Dress of the Day (625): Sylvie Meis strahlt in Rot

Sonntag, 25. November 2018 18:12 Uhr

Anlässlich der Verleihung der Place to B Awards am Samstagabend in Berlin glänzten die prominenten Gäste in eleganten Looks auf dem schwarzen Teppich. Darunter auch Moderatorin und Model Sylvie Meis, die mit ihrem Outfit für den Wow-Effekt sorgte.

Sylvie Meis in Winonah

Die 40-Jährige erschien in einer edlen, roten Robe der Marke Winonah. Das bodenlange Kleid begeisterte mit prächtigem Samt und Applikationen aus Satin. Der Schnitt setzte Sylvies Kurven perfekt in Szene und sorgte für einen verführerischen Look. Ein Schlitz im Rock, ein v-förmiges Dekolleté und ein locker fallender Rock begeisterten als geschmackvolles Gesamtbild. Hingucker waren große Rüschen am rechten Ärmel.

Die angesagte Farbe in Kombination mit dem edlen Material wirkte besonders luxuriös. Sylvie macht vor, wie Frau sich sexy aber dennoch hochwertig und elegant stylen kann. Mit ihrem stilvollen und festlichen Styling zog die schöne Niederländerin schließlich alle Blicke auf sich.

Sylvie kombinierte ihr Kleid mit silbernem Schmuck und glitzernden Sandaletten. Ihr blondes langes Haar trug sie lockig und offen. Auch Sylvies Makeup konnte überzeugen. Passend zum Kleid setzte sie auf einen trendy Rotton für die Lippen und einen goldenen Lidschatten.

Uns konnte Sylvie mit ihrem Styling begeistern und präsentiert somit das schönste Outfit des Tages! (HA)