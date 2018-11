Best Dress of the Day (626): Gal Gadot überrascht in London

Dienstag, 27. November 2018 18:00 Uhr

Anlässlich der Premiere des Films „Ralph Breaks The Internet“ (deutscher Titel „Chaos im Netz„) zeigte sich Schauspielerin Gal Gadot am Sonntagabend in einem eleganten Outfit auf dem blauen Teppich in London und zog alle Blicke auf sich.

Gal Gadot in Mugler

Die 33-Jährige präsentierte sich in einem weinroten Hosenanzug aus dem Hause Mugler. Eine Farbe, die aktuell ganz oben auf der Must-Have-Liste steht. Im Winter ist der edle Farbton ein besonderer Hingucker in Kombination mit Schwarz, Grau oder Khaki. Gals Outfit bestach mit einem klassischen, taillierten Blazer mit breitem Revers und unsichtbarem Verschluss. Die Hose des schicken Zweiteilers begeisterte als angesagte Schlaghose. Seit ein paar Monaten sind Looks aus den 70er Jahren wieder gefragt. Schlaghosen waren damals kaum wegzudenken und haben sich nun wieder zum Trend etabliert.

Gadot kombinierte ihr geschmackvolles Ensemble mit schwarzen High Heels und dezenten Ohrringen. Ihr schulterlanges Haar trug sie gewellt und zu einem Seitenscheitel frisiert. Das Makeup des „Wonder Woman“-Stars punktete mit dunklem Lidschatten und einem Nudeton für die Lippen.

Wir sind von Gals Styling begeistert und küren sie somit zur Fashion-Queen des Tages! (HA)